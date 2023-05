Fair Play – Morale ed Etica nel calcio giovanile: le precisazioni del Rotary Vallo

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del presidente del Rotary Club di Vallo della Lucania in merito ai fatti accaduti durante l’evento tenutosi lo scorso 18 maggio presso l’istituto Cenni Marconi:

Il Rotary Club di Vallo della Lucania, nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Ametrano,

relativamente a quanto in data odierna è stato pubblicato online sul sito Agropoli News, in merito

alla manifestazione svoltasi nella giornata di ieri c/o l’istituto E. Cenni di Vallo della Lucania dal titolo

“Fair Play – Morale ed Etica nel calcio giovanile”, ritiene doveroso, anche a tutela della propria

immagine e della finalità che ispira la propria attività, evidenzia re quanto segue:

la manifestazione, come evincesi anche dal post sulla pagina Facebook di Gamet Giuseppe

Ametrano del 08/05/2023, rientrava in un evento ad inviti; alcuna testata giornalistica è stata invitata, ad accezione di InfoCilento, che ha avuto, in via

assolutamente gratuita, l’esclusiva della diretta; tale manifestazione, aperta soltanto ai soci del Rotary Club ed agli studenti dell’istituto

tecnico E. Cenni di Vallo della Lucania, percorso delle competenze trasversali e l’orientamento dei ragazzi appartenenti al corso amministrazione finanza e marketing e sistemi informatici applicati. L’evento è stato organizzato dal Rotary e dall’istituto Tecnico E. Cenni, per cui ad eccezione dei

soci, degli invitati e degli studenti del predetto Istituto, nessun altro ha partecipato.

Si ribadisce che non era una manifestazione pubblica ma un percorso didattico – scolastico.