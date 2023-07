“Facciamo la Differenza”: il cambiamento conviene a te e all’ambiente. Appuntamento sabato 29 luglio a Sant’Arsenio

Il 29 Luglio 2023, Sant’Arsenio diventerà il centro delle iniziative ecologiche con l’evento dal titolo “Facciamo la Differenza“.

La manifestazione si terrà presso Piazza “Domenico Pica” e rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini di unirsi e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

L’incontro avrà inizio alle ore 18:00, con i saluti istituzionali del sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, e del consigliere comunale delegato all’ambiente, Maurizio Ippolito.

Entrambi si concentreranno sull’importanza di unire le forze per garantire un futuro sostenibile per la nostra comunità.

Il programma

Il programma prevede poi interventi di altissimo livello, con figure di spicco del panorama ambientale della zona. Tra questi, ci sarà l’Assessore della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo, che condividerà importanti progetti in corso e future iniziative per proteggere il territorio e valorizzare la biodiversità.

Inoltre, avremo il piacere di ascoltare il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo. La sua esperienza e la sua passione per l’ambiente ci ispireranno sicuramente a fare la nostra parte per preservare queste ricchezze naturali.

Ma non finisce qui! Le conclusioni di questa giornata indimenticabile saranno affidate al rinomato prof. Giovanni De Feo, docente presso l’Università degli Studi di Salerno. Le sue parole ci guideranno nel comprendere come ognuno di noi possa apportare piccoli gesti nel quotidiano per promuovere uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Tutto l’evento sarà coordinato e moderato dalla dott.ssa Valentina Iannone.

Sono invitati tutti i cittadini

Invitiamo tutti i cittadini, giovani e meno giovani, a partecipare a “Facciamo la Differenza” e a unirsi a questa importante iniziativa a favore dell’ambiente e della comunità. Non lasciamo che sia solo un evento, ma il punto di partenza per una lunga serie di azioni concrete che possano generare un reale cambiamento per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni.