Fa tappa a Sapri Fruit & Salad School Games: educazione alimentare divertente per i più piccoli

Giochi, degustazioni e tanta educazione alimentare per i giovani studenti campani con “Fruit & Salad School Games”, la campagna di promozione del consumo di frutta e verdura che approda in regione dopo il successo in Basilicata e Puglia. Tra le tappe ci saranno anche Battipaglia e Sapri.

Le scuole coinvolte

Numerosi gli istituti che aderiranno al progetto coinvolgendo alunni entusiasti di cimentarsi nelle gare sportive e di assaporare deliziose degustazioni di frutta fresca distribuita direttamente nelle classi.

L’obiettivo è educare i ragazzi ai benefici nutrizionali di frutta e verdura, in un contesto divertente e coinvolgente che li renda protagonisti attivi del loro benessere.

Il tour campano partirà dalla provincia di Salerno il 4 e 5 aprile all’Istituto Comprensivo Tommaso Anardi di Scafati, per poi toccare diverse altre città della regione fino al 19 aprile con l’appuntamento di chiusura presso l’Istituto comprensivo Sana Croce di Sapri. Nel mezzo (Il 10 aprile) l’iniziativa farà tappa all’I.C. Salvemini di Battipaglia.

Le attività

Un programma ricco di attività: gare sportive, giochi di movimento, momenti di approfondimento con esperti di nutrizione e quiz a tema alimentare.

La classe vincitrice di ogni tappa si aggiudicherà l’ambito trofeo.

Un’iniziativa importante per sensibilizzare i più giovani sull’importanza di una dieta sana e completa.