Eurovision Song Contest: un battipagliese rappresenterà San Marino?

Potrebbe arrivare dalla provincia di Salerno e più nello specifico da Battipaglia, il rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest 2023. Tra gli oltre mille artisti che stanno partecipando alle audizioni per la seconda edizione di Una voce per San Marino, infatti, c’è anche Licasta.

Chi è Licasta

L’artista, il cui vero nome è Manuel Castagna, si è presentato al cospetto della giuria del contest con un proprio brano, ancora inedito, intitolato “Icaro”. Ora spera di ritagliarsi un posto al sole nel festival sammarinese. La traccia, negli scorsi mesi, è stata proposta dall’artista anche all’attenzione di “Area Sanremo 2023”.

Dopo il debutto discografico, avvenuto nel 2020, tante sono le soddisfazioni raccolte dal battipagliese, tra cui proprio “Area Sanremo”, che nel medesimo anno l’ha visto raggiungere la finale. Con “Una Voce per San Marino” spera ora di realizzare un nuovo sogno e soprattutto di far ascoltare le sue canzoni a una platea sempre più ampia.

«Penso che un artista non debba mai limitarsi a un contest in sé – afferma il cantautore –. Sono un grande appassionato di Eurovision, inoltre sono legato alla Repubblica di San Marino, è la terza volta che mi trovo in questa bellissima cornice e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Comunque vada, spero soprattutto di divertirmi».



«”Icaro” rappresenta un progetto di rinascita – afferma Lacasta in riferimento al brano presentato in concorso, prodotto da ArreyBlack –. Nasce da un periodo di confusione nella mia testa e parla delle mie multiple personalità e di quella voglia di mettersi in gioco continuamente. Presto verrà rilasciato sui digital stores e darà il via ufficialmente alla strada verso un concept EP a cui sto lavorando».