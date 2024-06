Salerno è pronta alla bella stagione ed il suo litorale accoglie già i tantissimi residenti e visitatori che anche in questo week end affollano la città. Operai di Salerno Pulita al lavoro per ripulire gli arenili. A Santa Teresa sono in fase di ultimazione i lavori del primo lotto per il restyling del solarium. Nessun affidamento, invece, dei servizi pubblici per gli arenili liberi della città, che saranno quindi totalmente a disposizione dei cittadini.