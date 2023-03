“Esplosione di Primavera” a Castellabate: “Il Filo della Solidarietà” insieme ai bambini delle scuole

Il “Filo della Solidarietà” di Santa Maria di Castellabate ha iniziato a diffondersi in tutto il paese. L’iniziativa benefica, promossa dall’Associazione “Raffaele Tortora” a favore dell’AIRC, insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Castellabate, ha fatto esplodere la primavera in Via “Caduti del Mare”.

“Esplosione di Primavera” a Castellabate

Una festa di solidarietà, mani che si aiutano e tanto divertimento. Nelle aiuole di Via “Caduti del Mare”, nel pieno centro di Santa Maria di Castellabate, è stata realizzata la prima installazione artistica a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Castellabate. Una grande distesa di fiori colorati, arricchiti da gomitoli di filo, lavorati e decorati proprio dai bambini che hanno partecipato all’iniziativa.

“Il Filo della Solidarietà”

Si tratta solo di un’anteprima di quello che sarà l’evento finale, in programma il 29-30 aprile e il 1 maggio da Corso Matarazzo a Piazza Lucia, che vedrà il primo “bombardamento” di filati nel Cilento, per tre giorni di solidarietà, accompagnati da musica, laboratori creativi, stand gastronomici, sport ed artigianato. L’obiettivo importante, è quello di aiutare la ricerca con una raccolta fondi a favore dell’AIRC.

Intanto l’antipasto di quello che sarà, ha raccolto un ampio successo. “Ringraziamo la Dirigente Scolastica Dott.ssa Gina Amoriello, per aver da subito accolto il nostro invito, tutti i prof per il tempo dedicato alla causa, i genitori e tutti gli alunni per i gesti di collaborazione reciproca e di generosità spontanea, per averci donato speranza e per averci fatto ricordare quanto può essere bella la “primavera.

Siete stati uno spettacolo di colori e sfumature bellissimo”, è stato il commento da parte delle organizzatrici.