Esordio casalingo con vittoria per la Feldi Eboli

L’avversario era uno di quelli che tanto in passato aveva fatto male ai tifosi del Palasele ma, ad oggi, possiamo dire finalmente che quel trend si è invertito decisamente. I campioni d’Italia della Feldi Eboli tornano a casa per la prima volta nella stagione 2023/2024, accolta dal calore del Palasele e da nuovi striscioni dove campeggiano le scritte“Eboli città del Tricolore” e “17-06 Eboli Caput Mundi”, rimembrando la data storica della conquista dello Scudetto. Una grande accoglienza che i giocatori di Salvo Samperi trasformano in un’altrettanta grande vittoria, regalando una rimonta sull’Italservice Pesaro che vale il 3-1 finale e il primo posto in classifica.

La gara

La gara però inizia in salita per le volpi, che subiscono dopo 3 minuti la rete dell’ex Murilo che porta in vantaggio Pesaro dopo un contropiede ben orchestrato dai ragazzi di Scarpitti. La reazione dei padroni di casa è affidata a Carioca che impegna il portiere avversario e Galliani che centra il palo. La Feldi spinge sull’acceleratore e la rete è nell’aria, il gol arriva a metà primo tempo grazie alla fuga solitaria di Liberti che si mette in proprio e conclude con un diagonale vincente, è 1-1. Sul finire della prima frazione, la Feldi trova anche la rete del vantaggio, la firma Lucas Braga con un tap-in sotto porta dopo la respinta corta del portiere dei marchigiani. Nella ripresa ci pensa Calderolli, capitano della serata viste le defezioni di Dalcin e Capongiro, ad infiammare il Palasele con le sue giocate funamboliche a testimonianza della sua grande forma fisica dopo la tripletta realizzata in settimana con la Nazionale italiana. Proprio il numero 11 delle volpi centra un clamoroso palo di testa a metà del primo tempo. A quattro minuti dalla fine mister Scarpitti si gioca la carta del portiere di movimento ma non basta a bucare la porta di Montefalcone anzi, è Selucio nel finale a trovare il gol che chiude il match.

Prossime sfide

Finisce 3-1 al Palasele, con la Feldi che resta al primo posto in classifica a punteggio pieno dopo due giornate e si gode le buone prestazioni dei suoi nuovi innesti da Liberti a Galliani, passando per Montefalcone e Carioca. Ormai non fa più notizia il solo eccellente lavoro della vecchia guardia campione d’Italia.

Ora le volpi torneranno in campo il prossimo giovedì sul campo del Meta Catania, ultima gara prima di alzare il sipario sulla UEFA Futsal Champions League.