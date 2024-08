Esodo estivo: controlli nel Golfo di Policastro: denunce e sanzioni

Continuano senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri della Conpagnia di Sapri diretti dal Capitano Francesco Fedocci. Nella serata di ieri gli uomini dell’Arma il servizio di controllo si è svolto nei Comuni di Sanza, allo svinvolo della superstrada, e in quelli di Santa Marina e Sapri. Il tutto in concomitanza con il primo grande esodo estivo e l’arrivo dunque di turisti soprattutto nelle località costiere del Cilento.

L’esito dei controlli

Nello corso dell’attività i carabinieri hanno denunciato a piede libero tre persone: uno per non avere ottemperato all’obbligo di dimora nel comune di Santa Marina, altri due per avere asportato il chip nft dalla carta d’identità.

Inoltre i militari hanno elevato diverse sanzioni per violazione del codice della strada. Nello specifico sono state elevate 12 multe per mancato uso delle cinture di sicurezza e due per revisione scaduta. Quattro invece sono i motocicli sottoposti a sequestro perché i conducenti erano sprovvisti di casco protettivo. E sempre quattro sono le patenti di guida ritirate.

Infine sono stati segnalati all’organo prefettizio tre persone in possesso di sostanze stupefacenti, con il sequestro compledsivo di circa 10 grammi di droga, del tipo hashish e marijuana. Complessivamente sono stati controllati 97 veicoli e 138 persone.