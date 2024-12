Eseguita l’autopsia su Carmine Caputo: domenica i funerali. Lutto cittadino a Postiglione

Liberata la salma di Domenico Caputo, il 36enne operaio deceduto mercoledì scorso a seguito di un incidente sul lavoro. Il giovane è stato travolto da un camion mentre si trovava presso l’azienda di famiglia.

Un incidente fatale

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante, per cause ancora da chiarire, si sarebbe messo in movimento autonomamente, schiacciando il giovane operaio. Nonostante i tempestivi soccorsi, per Caputo non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Eboli, coordinati dalla Procura della Repubblica, per accertare le dinamiche esatte dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Un lutto che colpisce tutta la comunità

Domenico Caputo era molto stimato in paese per la sua laboriosità e la sua gentilezza. Lascia la giovane moglie, i genitori, il fratello e la sorella. Dopo l’autopsia, questa mattina è stata liberata la salma per permettere le esequie.

In segno di lutto, l’Amministrazione comunale di Postiglione ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che si svolgeranno domani, domenica 22 dicembre, alle ore 9.30 presso la chiesa di Santa Maria.

Un’altra vittima sul lavoro

La tragica morte di Domenico Caputo si aggiunge, purtroppo, al triste elenco delle vittime sul lavoro in Italia. Un evento che riaccende i riflettori sulla necessità di garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro e di intensificare i controlli per prevenire simili tragedie.