Esame di maturità 2023: ecco quando si parte. Definito il calendario

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato in anticipo rispetto allo scorso anno l’ordinanza che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. La sessione dell’esame di maturità avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la prima prova scritta.

L’esame di maturità 2023 torna alla normalità

L’esame di Stato torna alla normalità, secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017. Negli ultimi anni, a causa della pandemia di Covid, erano state modificate le modalità di svolgimento delle prove. Adesso, a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che non sono requisito di ammissione all’esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti.

L’effettuazione delle prove INVALSI (che non concorrono alla valutazione) è invece requisito per l’ammissione.

Le parole del Ministro dell’Istruzione

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l’importanza dell’esame di maturità 2023 nella vita di ogni studente. Ha affermato che si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno e costituisce il momento finale dell’intera esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria. Inoltre, ha assicurato che nella scelta delle prove scritte e nello svolgimento del colloquio d’esame si terrà conto dell’eccezionalità del percorso scolastico affrontato nel triennio, valorizzando l’effettivo processo di apprendimento.

Ha invitato tutti gli studenti a vivere questo passaggio in maniera serena, consapevoli del loro impegno e degli sforzi fatti.

Il calendario

La prima prova scritta dell’esame di maturità 2023 è fissata dunque per mercoledì 21 giugno, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); la seconda prova scritta è fissata per giovedì 22 giugno. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. La terza prova scritta sarà martedì 27 giugno, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 11 luglio, dalle ore 8:30