Equinozio d’Autunno a San Giovanni a Piro: LDA e Aka 7even infiammano Piazza Giovanni Paolo II

È ufficialmente entrata nel vivo la XXI edizione di “Equinozio d’Autunno“, la kermesse culturale e musicale organizzata dal Comune di San Giovanni a Piro che da oltre due decenni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.

Dopo l’anteprima dello scorso luglio, sono stati LDA e Aka 7even a infiammare Piazza Giovanni Paolo II a San Giovanni a Piro, registrando il pubblico delle grandi occasioni. Diversi i brani eseguiti dai due artisti, cantati all’unisono dall’intero pubblico presente, entusiasta alla vista dei propri beniamini sul palco di “Equinozio”.

Una nuova edizione interamente dedicata e diretta al “Sud”, come sottolineato dal Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo:

“Abbiamo strutturato un progetto che avesse al centro della sua visione il Sud, un Sud al centro del Mediterraneo che deve unire i vari popoli e farci ritrovare l’umanità. Pensavamo che ritrovare le nostre radici meridionali fosse il modo più opportuno per ritornare a quello che dovremmo essere. Questa Palestina devastata, a pochi chilometri dalla nostra costa, ci ha lasciato l’amarezza e la consapevolezza che era necessario dire qualcosa. L’abbiamo fatto con i giovani e con un modo diverso di fare musica.”