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Equinozio d’Autunno a San Giovanni a Piro: LDA e Aka 7even infiammano Piazza Giovanni Paolo II

Successo a San Giovanni a Piro per la XXI edizione di Equinozio d'Autunno con LDA e Aka 7even. La kermesse cilentana celebra il Sud e la pace nel Mediterraneo

Di: Maria Emilia Cobucci
Equinozio d’Autunno a San Giovanni a Piro: LDA e Aka 7even infiammano Piazza Giovanni Paolo II

È ufficialmente entrata nel vivo la XXI edizione di “Equinozio d’Autunno, la kermesse culturale e musicale organizzata dal Comune di San Giovanni a Piro che da oltre due decenni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.

Bagno di folla a San Giovanni a Piro per LDA e Aka 7even

Dopo l’anteprima dello scorso luglio, sono stati LDA e Aka 7even a infiammare Piazza Giovanni Paolo II a San Giovanni a Piro, registrando il pubblico delle grandi occasioni. Diversi i brani eseguiti dai due artisti, cantati all’unisono dall’intero pubblico presente, entusiasta alla vista dei propri beniamini sul palco di “Equinozio”.

Il Sindaco Ferdinando Palazzo: “Un progetto al centro del Mediterraneo”

Una nuova edizione interamente dedicata e diretta al “Sud”, come sottolineato dal Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo:

“Abbiamo strutturato un progetto che avesse al centro della sua visione il Sud, un Sud al centro del Mediterraneo che deve unire i vari popoli e farci ritrovare l’umanità. Pensavamo che ritrovare le nostre radici meridionali fosse il modo più opportuno per ritornare a quello che dovremmo essere. Questa Palestina devastata, a pochi chilometri dalla nostra costa, ci ha lasciato l’amarezza e la consapevolezza che era necessario dire qualcosa. L’abbiamo fatto con i giovani e con un modo diverso di fare musica.”

I prossimi appuntamenti nel Cilento: da Eugenio Bennato ai The Kolors

Il programma proseguirà toccando altri luoghi simbolo del territorio e coinvolgendo i comuni limitrofi, come ha spiegato il primo cittadino:

“Dopo questa serata con LDA e Aka 7even continueremo con Eugenio Bennato a Bosco, nel paese che è simbolo indiscusso della rivolta del Cilento, per poi arrivare a Scario, dove ci sarà la chiusura con i The Kolors, anch’essi fieramente partenopei. Siamo molto contenti che Roccagloriosa e Torre Orsaia abbiano voluto partecipare con noi a questa nuova edizione di ‘Equinozio d’Autunno’, che ci farà divertire molto ma anche riflettere.”

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