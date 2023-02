Episodio di bullismo a Sapri: minacce e violenze ad un 12enne. Madre presenta denuncia

Episodio di bullismo a Sapri, nei confronti di un 12enne del posto. Il caso finisce all’attenzione dei carabinieri. La vicenda è stata ricostruita grazie alle immagini riprese da uno smartphone che ritrarrebbero soltanto uno degli episodi di cui è stato protagonista il minore. Coinvolti altri due ragazzini di 14 anni.

Caso di bullismo a Sapri: il video

Nelle immagini finite all’attenzione dei carabinieri della compagnia di Sapri e riferite ad un episodio avvenuto sabato 4 febbraio sul Lungomare, la vittima di bullismo era in attesa del padre per fare rientro a casa quando ha visto avvicinarsi gli altri due ragazzini. Ha provato ad allontanarsi nel tentativo di fuggire ma è stato subito raggiunto e dopo aver ricevuto dei calci da uno dei due sarebbe stato costretto dallo stesso ad inginocchiarsi e a ripetere una frase, contenente delle scuse. In caso contrario sarebbe stato malmenato. A riprendere la scena con il cellulare è l’altro 14enne.

La ricostruzione

L’episodio è stato scoperto dai genitori della vittima grazie anche ad alcuni insegnanti, informati dell’accaduto. Ciò ha permesso di risalire ad altri presunti episodi di bullismo, avvenuti sempre a Sapri negli ultimi due mesi.

Il 12enne sarebbe stato più volte aggredito, minacciato e bullizzato, ma non ha mai fatto cenno di nulla ai genitori, ignari di tutto, probabilmente in quanto intimorito da un’eventuale reazione da parte di uno dei due quattordicenni.

Nonostante ciò, secondo quanto raccontato dalla madre della vittima, negli ultimi periodi il ragazzino aveva assunto un atteggiamento diverso. Soprattutto di paura a ritrovarsi da solo per strada, cosa in passato mai accaduta, considerando anche la giovane età del ragazzo.

La denuncia

Una serie di elementi che hanno indotto la madre della vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine. Ora indagano i Carabinieri della Compagnia di Sapri. I due quattordicenni sono stati dunque denunciati dalla donna per percosse e violenza privata nei confronti del figlio 12enne.

Toccherà adesso ai militari di Sapri, in possesso anche del video incriminato, capire cosa è accaduto e stabilire se effettivamente possa configurarsi un episodio di bullismo.