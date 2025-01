Epifania, Rocco Hunt incontra i piccoli pazienti del “Ruggi” di Salerno

Un’Epifania di sorrisi e musica per i piccoli pazienti della Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, grazie ad una visita davvero speciale. Il noto cantante salernitano Rocco Hunt ha incontrato, nella giornata di ieri, i bambini ricoverati, regalando loro un momento di spensieratezza e gioia indimenticabile.

Un momento di gioia e condivisione

L’incontro, organizzato dalla dottoressa Carolina Mauro, primario del reparto, ha visto il celebre artista unirsi ai piccoli pazienti in un emozionante coro che ha coinvolto tutti i presenti. Non solo un momento di vicinanza, ma anche un’opportunità di allegria e condivisione: insieme ai bambini, Rocco Hunt ha intonato il suo famoso successo “Nu juorn buon”, illuminando la giornata. “È stato un momento indimenticabile – ha dichiarato la dottoressa Mauro – espressione di felicità, un’iniziativa spontanea e diversa dalle altre. Rocco Hunt è stato accogliente, garbato, ha scattato tanti selfie con i piccoli pazienti e ha ricordato la sua città che è anche la nostra, sempre pronta alla solidarietà e a sostenere le giuste cause”.

L’impegno dell’azienda ospedaliera del Ruggi nella solidarietà

Anche quest’anno l’Azienda ospedaliera Ruggi è stata protagonista di numerose iniziative legate al periodo natalizio. “Ogni giorno è stato speciale ed emozionante per noi, grazie alla generosità di tanti, che hanno voluto portare il buonumore e la spensieratezza ai bambini e ai loro genitori”, ha concluso il primario. L’entusiasmo di questo incontro non si è fermato al reparto di Pediatria: il video del momento è diventato virale sui social, con centinaia di persone che hanno apprezzato la dolcezza di un gesto tanto semplice quanto significativo.

Pochi giorni prima, Rocco Hunt aveva preso parte ad un’altra iniziativa natalizia in occasione della realizzazione del sogno di Greta, una bambina che aveva scritto nella sua letterina di Natale, di voler incontrarlo. La piccola aveva affidato il suo sogno a MeraviglioSa, l’iniziativa ospitata in piazza Sant’Agostino, a Salerno, che ogni anno porta un po’ di magia natalizia nella città. Ed il cantante non si è sottratto nel realizzare il suo desiderio, rendendo il Natale della piccola Greta ancora più speciale.