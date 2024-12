Enogastronomia e Turismo sostenibile, Postiglione incassa finanziamenti, il sindaco: “Così promuoviamo il turismo negli Alburni”

“Promuoviamo lo sviluppo sostenibile negli Alburni attraverso gli investimenti nel turismo sostenibile e outdoor e nell’enogastronomia grazie alla sinergia pubblico-cittadini, mettendo al centro i giovani”. Così il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, ha dato il via alla terza edizione dell’evento enogastronomico e culturale Strettule – I percorsi del gusto postiglionese che si terrà fino al 15 dicembre nel centro storico di Postiglione. Dati importanti quelli sottolineati da Palazzo di città dove ieri sera, durante il convegno che si è tenuto al castello normanno dal titolo Sport, Turismo e Benessere nelle Aree Interne: opportunità e progetti, ha ricevuto la notizia dell’ottenimento di alcuni finanziamenti regionali per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione della montagna.

Un record per gli Alburni

Un vero e proprio record quello ottenuto da Palazzo di città che sta puntando tutto sui progetti di valorizzazione dello sviluppo turistico outdoor, dell’economia green, della tutela dell’ambiente e dell’agricoltura sostenibile e che vede il comune di Postiglione concorrere con la Grotta di Sant’Elia tra le 11 città italiane per l’ottenimento del Marchio del Patrimonio Europeo, oltre che l’inserimento del culto di fede a Sant’Elia nell’elenco Patrimonio Immateriale della Regione Campania e l’avvio dell’iter di riconoscimento della Bandiera Arancione del Turing Club Italiano. “Un record di appuntamenti e di eventi ma soprattutto progetti che mettono al centro Postiglione e gli Alburni, promuovendo le loro bellezze naturali, storiche e paesaggistiche attraverso la valorizzazione dell’economia agroalimentare, dell’ambiente e del turismo– ha spiegato il sindaco Cennamo. –A questo– ha aggiunto- vogliamo realizzare veri e propri percorsi adatti agli sportivi e che vedano gli Alburni quale territorio del benessere”.

La giornata di presentazione

Il convegno, organizzato dal Comune, in collaborazione con l’oratorio parrocchiale è stato patrocinato da Anci Campania, Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Comunità Montana Alburni, Gal – I sentieri del buon vivere e Uncem Campania ed ha dato il via alla tre giorni enogastronomica e culturale di Strettule. Evento enogastronomico che proseguirà stasera a cena e domenica 15 dicembre a pranzo e cena.

Ad aprire il convegno, dopo l’intervento del sindaco Carmine Cennamo, i saluti inviati in un messaggio dalla deputata Mara Carfagna – “Strettule rappresenta un momento di orgoglio e di condivisione per valorizzare il territorio degli Alburni e del Cilento e per farne conoscere la storia, i monumenti, il patrimonio naturale ed enogastronomico, ma soprattutto un motivo di attrazione per i visitatori.

I numeri registrati dall’evento e nel territorio ne danno la conferma– ha detto la deputata Carfagna- ciò significa che le aree interne del nostro Sud hanno molto da offrire e che quando si hanno buone idee e capacità progettuali è possibile liberare un potenziale enorme e Postiglione ne è esempio e motivo di orgoglio”.

Sono seguiti poi gli interventi tecnici dello psicologo e mental coach sportivo Matteo Guaccio che ha spiegato il ruolo dello sport nei paesi dell’entroterra, l’esperta del Gal Elisabetta Citro che ha illustrato i progetti in corso di finanziamento dal Gal per lo sviluppo delle aziende negli Alburni, del responsabile tecnico dei progetti dell’Associazione Italiana Coltivatori sezione provinciale di Salerno Giuseppe Freda, del Console del Touring Club Italiano Secondo Squizzato- “Postiglione ha una grande potenzialità di sviluppo turistico- ha sottolineato Squizzato- grazie alle sue tradizioni antiche e al suo patrimonio tanto da essere meta ambita dai soci del club del Touring del territorio di Salerno e l’operato di Palazzo di città rimarca la valorizzazione promossa proprio dal Touring Club Italiano per la Bandiera Arancione”.

A concludere l’incontro gli interventi istituzionali con il consigliere delegato al turismo della Provincia di Salerno Pasquale Sorrentino, che ha sottolineato la sinergia Provincia-Comune per la promozione delle iniziative turistiche territoriali- “Promuoviamo cultura e bellezza per rendere attrattivi i nostri paesi, valorizzandone le risorse naturali e le eccellenze”– ha detto Sorrentino. Sono seguiti in ultimo, gli interventi di chiusura del consigliere regionale Tommaso Pellegrino, autore di numerose iniziative legislative regionali sull’enoturismo e olioturismo- “enogastronomia e sport sono i due punti vincenti per lo sviluppo turistico ed economico delle Aree Interne – ha spiegato Pellegrino. A questi– ha detto- bisogna aggiungere il riconoscimento del turismo equestre che rappresenta un vero e proprio punto attrattivo per la Campania e le aree interne”.

Sviluppo del territorio attraverso il patrimonio naturalistico e ambientale, come sottolineato in chiusura del convegno anche dal Presidente della Commissione Aree Interne della Regione Campania Michele Cammarano- “L’obiettivo– ha spiegato Cammarano –è puntare ad un turismo destagionalizzato che trasformi le Aree Interne in terre di benessere dove i giovani e le famiglie ma anche i turisti scelgano di vivere tutto l’anno”.

Al termine del convegno è seguito il taglio del nastro al famosissimo percorso enogastronomico con i piatti tipici della tradizione postiglionese, musica itinerante, spettacoli, mostre d’arte, mercatini e attività sportive outdoor lungo i vicoli del centro storico. Da stasera inoltre, nel castello è possibile visitare anche la mostra d’arte “Oltre l’immagine” a cura della pittrice Rosella Mastalia, mentre per la giornata di domani è possibile prenotare e visitare monumenti storici e attività outdoor.