Ennesimo incidente in litoranea: morto 49enne di Campagna

Ieri sera, intorno alle 19.30, un uomo di 49 anni, Riccardo Petteruti, originario di Campagna, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Stava guidando la sua moto Yamaha in direzione di Battipaglia quando, improvvisamente, si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati, Riccardo Petteruti ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

Indagini in corso della Polizia Municipale

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e, pertanto, sono in corso approfondite indagini da parte degli agenti della Polizia Municipale. Uno dei particolari rilevanti che hanno attirato l’attenzione degli investigatori è la presenza di un segno di frenata lungo 70 metri, che potrebbe fornire importanti indicazioni sulle dinamiche dell’incidente.

Filmati delle telecamere sotto esame

Per ottenere ulteriori elementi utili all’inchiesta, i vigili stanno analizzando attentamente i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la strada in cui è avvenuto l’incidente. Questi materiali potrebbero fornire preziose testimonianze visive per ricostruire l’accaduto con maggiore precisione.

L’intera comunità è scossa da questo tragico evento. Purtroppo la litoranea già nel recente passato è stata teatro di tragici incidenti stradali.