Ennesimo furto in tabaccheria: banda del buco porta via sigarette e Gratta e Vinci

Ennesimo furto in una tabaccheria nel comprensorio salernitano. L’ultimo caso è stato registrato nella notte a Sala Consilina. I malviventi sono riusciti a portare via sigarette e gratta e vinci.

Furto in tabaccheria, il caso

I ladri sono entrati nell’attività commerciale ubicata in via Godelmo attraverso un appartamento disabitato dove hanno fatto un buco nella parete che divide la casa con il negozio.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per cercare di risalire all’identità dei ladri. Elementi utili per le indagini potrebbero essere forniti dalle registrazioni effettuate dagli impianti di videosorveglianza che si trovano nella zona.

I precedenti

Questo è solo l’ultimo caso di furto in tabaccheria registrato sul territorio. Nei giorni scorsi vennero prese di mira delle attività a Novi Velia e Bellizzi.

Proseguono le indagini da parte dei carabinieri. Gli uomini dell’Arma nelle ultime settimane hanno implementato i controlli al fine di reprimere i reati predatori sul territorio. Eppure i furti continuano a ripetersi. Ad una prima scia nelle abitazioni è seguita una seconda ondata di colpi nelle attività commerciali.

Il furto nella tabaccheria di Sala Consilina è soltanto l’ultimo caso.