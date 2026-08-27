Emergenza sangue 0 negativo all’ospedale di Polla: l’appello ai donatori

L’Ospedale “Luigi Curto” di Polla ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza per la raccolta di sangue di gruppo 0 negativo. La struttura sanitaria del Vallo di Diano sta affrontando una grave carenza di questa specifica sacca ematica, fondamentale per le attività di emergenza-urgenza e per la gestione dei pazienti in condizioni critiche. La direzione e il personale del centro trasfusionale invitano tutti i donatori idonei a rispondere tempestivamente all’invito per garantire il ripristino delle scorte di sicurezza dell’ospedale.

Emergenza sangue 0 negativo all’ospedale di Polla

Il gruppo sanguigno 0 negativo è noto per essere il donatore universale, una risorsa indispensabile nei pronto soccorso quando non è possibile determinare immediatamente il gruppo del paziente da trasfondere. Negli ultimi giorni, l’aumento delle richieste trasfusionali presso il presidio ospedaliero di Polla ha ridotto drasticamente le riserve disponibili.

Per questa ragione, l’invito a donare è rivolto in particolare a chi appartiene a questo gruppo raro ma essenziale. Contribuire permette di garantire la continuità dei servizi sanitari essenziali e degli interventi chirurgici programmati o d’urgenza.

Come e quando donare: orari e contatti

I cittadini che desiderano aderire all’appello devono verificare il possesso dei requisiti generali di idoneità alla donazione, tra cui un’età compresa tra 18 e 65 anni, un peso corporeo non inferiore a 50 kg e un buono stato di salute generale.

Le operazioni di prelievo si svolgono presso il centro trasfusionale del presidio ospedaliero secondo i seguenti dettagli operativi:

Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì

Orario prelievi: dalle ore 8:00 alle ore 11:00

Telefono per prenotazioni: 377 394 8750

La prenotazione telefonica è raccomandata per organizzare al meglio gli afflussi ed evitare attese prolungate. Donare il sangue è una procedura rapida, sicura e tutelata dal punto di vista sanitario, capace di salvare vite umane con un semplice gesto di altruismo.