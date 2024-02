Emergenza furti: Prefetto incontra i sindaci a Vallo della Lucania | VIDEO

Si è svolto questa mattina a Vallo della Lucania l’incontro con il Comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica per incontrare anche tutti i sindaci della zona: Ascea, Casal Velino, Ceraso, Gioi, Novi Velia, Orria, Salento, Stella Cilento, Cannalonga, Cuccaro Vetere, Moio della Civitella, Omignano, Perito, Sessa Cilento. Ma non solo, anche i più piccoli: 32 in tutto quelli invitati dalla Prefettura.

Oltre a discutere della problematica relativa ai furti degli ultimi giorni in alcuni comuni del Cilento, si sono affrontate anche altre tematiche legate alla viabilità e alla video sorveglianza.

Presenti all’incontro il prefetto Francesco Esposito e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, oltre al questore di Salerno.