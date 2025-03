Emergenza furti nel Cilento interno: sindaci incontrano il Prefetto | VIDEO

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato Gabriele Iuliano, sindaco di Roccadaspide, Antonio Marino, sindaco di Aquara, Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo e Carmine Casella, sindaco di Felitto per un importante tavolo sulla sicurezza pubblica, tenutosi ieri in Prefettura.

I quattro amministratori dei comuni della Valle del Calore avevano, nei giorni scorsi, chiesto sostegno alla Prefettura alla luce dei tanti casi di furti avvenuti sul territorio. Troppi i casi in cui malviventi hanno agito entrando nelle abitazioni con i proprietari in casa e mettendone seriamente a rischio l’incolumità, troppo alto il rischio che i cittadini, allarmati, possano organizzarsi autonomamente per difendersi dai ladri, con tutti i pericoli che le famigerate ronde notturne comportano. Esposito ha dimostrato la vicinanza delle istituzioni ai territori e ha comunicato che l’attenzione sull’emergenza furti è alta. Ai microfoni di InfoCilento, per fare il punto della situazione, all’esito dell’incontro, il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano.