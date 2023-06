Emergenza furti ad Agropoli: La proposta del coordinamento cittadino della Lega

La città di Agropoli sta affrontando un’emerrenza dovuta ai continui furti che si verificano sul territorio. A dare voce alla preoccupazione per la sicurezza è il coordinamento cittadino della Lega, rappresentato da Costabile Mondelli. L’arrivo imminente di telecamere di sorveglianza è accolto con favore, ma Mondelli solleva un interrogativo fondamentale: chi le monitorerà durante le ore notturne? Saranno collegate a un sistema centralizzato e visibili a tutte le forze dell’ordine? Si tratta di dubbi legittimi che richiedono l’attenzione dell’opinione pubblica.

Aumento dei furti e violenze: una situazione insostenibile

Ogni giorno si ricevono segnalazioni di furti in varie parti del territorio comunale, accompagnati da comportamenti scorretti e immorali da parte di gruppi di giovani, che dimostrano un totale disprezzo per le norme di convivenza. Gli episodi di violenza sono diventati insostenibili: l’aggressione subita sabato sera in piazza delle Mercanzie da parte di un ragazzo picchiato da più individui, i continui giri notturni in Piazza Vittorio Veneto e nelle vicinanze, che si protraggono fino alle prime ore del mattino, privano i residenti del sonno e creano una situazione di costante insicurezza. È necessario intervenire urgentemente per debellare questi fenomeni.

La prossima estate e l’importanza del turismo

«Ogni giorno si sentono segnalazioni di continui furti in ogni luogo del territorio comunale, oltre ad un proliferarsi di azioni da parte di gruppi di giovani, che mostrano disprezzo per le norme del buon costume e della morale, non più tollerabili. L’aggressione avuta sabato sera in piazza delle Mercanzie da parte di un ragazzo picchiato da più ragazzi per motivi ancora da accertare, le continue scorribande notturne in Piazza Vittorio Veneto e vicoli limitrofi, che si estendono sino alle prime luci del mattino, togliendo il sonno ai cittadini residenti, e tanti altri episodi urgentemente da debellare», fa sapere Mondelli.

L’appello del coordinatore cittadino

«Siamo alle porte dell’estate e con l’aumento della popolazione, grazie ai turisti, aumenteranno anche i furti o in generale gli episodi criminosi. È doveroso farlo quanto prima perché il tempo stringe e Agropoli non può permettersi di attendere ancora. Se parliamo di turismo – ragiona – se puntiamo su questo importante comparto economico, dobbiamo far sì che il turista viva in sicurezza senza però dimenticare il cittadino. Agropoli non può essere una città non sicura perché altrimenti si corre il serio rischio di un aumento enorme delle difficoltà che già vive dal punto di vista economico». «Chi amministra – conclude il coordinatore cittadino Costabile Mondelli – deve aprire gli occhi e farlo subito. I cittadini non possono più aspettare».