Emergenza furti a Vallo della Lucania: tentati colpi nella notte. «Situazione davvero preoccupante»

«L’emergenza furti nelle abitazioni sta assumendo i contorni di una sfida alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine. C’è grandissima preoccupazione tra i cittadini, anche perché siamo in presenza di una banda di malviventi che da settimane agisce con sfrontatezza e senza alcun timore. Non temono la videosorveglianza, l’aumento delle forze dell’ordine sul territorio, le reazioni dei cittadini». Così il consigliere comunale di Vallo della Lucania Antonio Bruno.

I casi della notte scorsa

La notte scorsa alcune segnalazione sono state fatte dai cittadini della frazione Massa dove ignoti avrebbero tentato di colpire in almeno due abitazioni.

Tutto ciò nonostante i cittadini vivano già in uno stato di allerta e le forze dell’ordine abbiano incrementato i controlli.

L’allarme

«La situazione è davvero preoccupante e ora bisogna intensificare al massimo i controlli. Quanto sta accadendo non ha precedenti. Si sta facendo un grande sforzo in raccordo con tutte le autorità preposte, siamo fiduciosi che questa situazione terminerà presto. Lo Stato non perderà questa sfida», conclude Bruno.