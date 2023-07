Emergenza caldo: Regione tutela i lavoratori agricoli con un’ordinanza

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato un’ordinanza per fronteggiare l’emergenza caldo e tutelare i lavoratori del settore agricolo. L’ordinanza è in vigore fino al 31 agosto e riguarda tutto il territorio regionale.

Secondo l’ordinanza, è fatto divieto di svolgere attività agricole in condizioni di esposizione prolungata al sole, nelle fasce orarie più calde della giornata, ovvero dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Questa misura è stata adottata per proteggere la salute dei lavoratori coinvolti, evitando che siano esposti a rischi eccessivi legati alle alte temperature.

Mappa delle aree a rischio

Il divieto si applica soprattutto nei giorni e nelle aree identificate come più a rischio, secondo una mappa specifica stilata nell’ambito del progetto scientifico Worklimate 2.0. Questa mappatura tiene conto di diversi fattori climatici e geografici che possono influenzare le condizioni di caldo eccessivo nelle varie zone della regione.

Lavoratori a rischio: attività fisica intensa

L’ordinanza prende in considerazione i lavoratori agricoli esposti al sole durante attività fisicamente intense. In particolare, dalle ore 12:00, è stato segnalato un livello di rischio classificato come “alto” per questa categoria di lavoratori. Pertanto, è fondamentale adottare misure di prevenzione per garantire il loro benessere e la sicurezza sul posto di lavoro.

Sanzioni per l’inosservanza dell’ordinanza

La Regione Campania prenderà seri provvedimenti nei confronti di coloro che non rispettano l’ordinanza. In caso di inosservanza, sarà applicato l’articolo 650 del codice penale, che prevede sanzioni per chiunque violi le norme volte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. La gravità della sanzione sarà valutata in base alla gravità del reato commesso.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i lavoratori agricoli, riducendo i rischi legati alle alte temperature e promuovendo la tutela della loro salute durante l’emergenza caldo.