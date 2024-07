Agropoli: successo per i campionati nazionali estivi di nuoto pinnato

Grande successo nell’ultimo fine settimana per l’Elysium che ha ospitato i campionati nazionali estivi di nuoto pinnato.

Più di duemila atleti partecipanti per tutte le fasce di categorie, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che si sono dati battaglia per ottenere il primato nelle categoria di competenza.

Grande soddisfazione per la famiglia Punzo la cui struttura sta diventando un punto di riferimento nazionale per i campionati di nuoto pinnato e non solo.

Ai nostri microfoni sono intervenuti l’organizzatore dell’evento nonché responsabile dell’attività sportiva dell’Elysium, Antonio Molinara, il commissario tecnico nazionale Andrea Bartolini e il referente Fipsas Stefano Manzi, ognuno di loro ha esternato la propria soddisfazione per la riuscita dell’evento.