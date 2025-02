Elezioni Regionali: nasce il Comitato Fratelli d’Italia Cilento Centro per Edmondo Cirielli presidente

È stato ufficialmente costituito il “Comitato Fratelli d’Italia Cilento Centro – Edmondo Cirielli Presidente”, con sede a Vallo della Lucania in Via Gioacchino Murat 20. L’iniziativa nasce dal gruppo che vede riuniti i Circoli di Fratelli d’Italia dei comuni del Cilento Centrale, le cui iniziative, oltre questa, saranno coniugate in azioni di cittadinanza attiva sul territorio.

La mission

Il Comitato è promosso e sostenuto dai Circoli Territoriali di Fratelli d’Italia di Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Gioi, Moio della Civitella, Montano Antilia, Omignano e Vallo della Lucania, che rappresentano complessivamente circa 300 tesserati, tra Dirigenti locali e Amministratori.

Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere la candidatura dell’On. Edmondo Cirielli, attuale Vice Ministro agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale nel Governo di Giorgia Meloni, alla Presidenza della Regione Campania.

Le altre iniziative

Inoltre, il Comitato si farà portavoce e promotore di altre iniziative: favorire il coordinamento tra i Circoli in base a comunanze geografiche e identitarie, superando frammentazioni che penalizzano la continuità politica e incentivando la creazione di nuovi Circoli nei Comuni dove non sono ancora presenti; raccogliere e rappresentare le necessità della popolazione, assicurando che le istanze territoriali trovino spazio nell’agenda politica con linee di indirizzo concrete ed efficaci; promuovere un equilibrio tra le esigenze delle aree costiere e dell’entroterra, incentivando uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle peculiarità del territorio cilentano; attuare iniziative concrete per migliorare la qualità della vita nel Cilento Centrale, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e il coinvolgimento delle realtà locali.

La composizione del Comitato

I promotori del Comitato hanno nominato i membri del Consiglio Direttivo e di Gestione:

Antonio Chiarello, tesserato del Circolo di Salento, in qualità di Presidente;

tesserato del Circolo di Salento, in qualità di Presidente; Nicola Botti, Coordinatore del Circolo di Casal Velino, in qualità di Vice Presidente;

Coordinatore del Circolo di Casal Velino, in qualità di Vice Presidente; Alessandro D’Angiolillo, Vice Coordinatore del Circolo di Ascea, in qualità di Segretario.

A partire dai prossimi giorni, il Comitato avvierà una serie di iniziative coinvolgendo cittadini, rappresentanti della politica e del mondo imprenditoriale del Cilento.