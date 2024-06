Elezioni ad Ascea: il clima si surriscalda. Clonata la Pagina Facebook di Ascea Futura

«Cari concittadini, segnalo che la pagina Fb della lista Ascea Futura, di cui sono candidato a Sindaco, è stata clonata (copiata in tutto e per tutto) da ignoti, che si stanno divertendo a tentare di sporcare la nostra immagine e le bacheche altrui, per ovvi fini». Così Stefano Sansone, vicesindaco uscente e candidato alla carica di primo cittadino.

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri e pare sia stato prontamente risolto dal social di Mark Zuckerberg.

I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, prontamente segnalati all’assistenza e risolto. Ma Sansone non esita a sottolineare come l’accaduto «che viola oltre che norme penali a salvaguardia del libero svolgimento delle elezioni, anche le regole del gioco democratico che devono assistere ogni appuntamento elettorale».

«Trovo squallido e ripugnante quanto sta accadendo e lascio giudicare a voi quanto avvenuto, che domani mattina sarà oggetto di denuncia alle autorità competenti, in tutte le forme dovute. Diffido a rimuovere prontamente i commenti falsi e diffamatori, ed a porre in essere metodi di controllo seri ed accurati, per evitare che reati tanto gravi possano essere perpetrati impunemente sulle vostre pagine. Ovviamente, non ci fermerete, né ci trascinerete verso il basso», conclude Sansone.