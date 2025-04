Elezioni a Capaccio Paestum: Noi Moderati è con Simona Corradino

Noi Moderati sostiene ufficialmente la candidatura di Simona Corradino alla carica di sindaco. La conferma arriva dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti, che ha anticipato il ruolo attivo del partito nelle prossime elezioni amministrative a Capaccio Paestum.

La nota di Noi Moderati

«Con orgoglio confermo che sosterremo la candidatura alla carica di primo cittadino dell’avvocato Simona Corradino, prima donna a scendere in campo a Capaccio Paestum – ha dichiarato Cerruti – L’avvocato Corradino rappresenta oggi quella discontinuità tanto necessaria per una città umiliata, derisa e sotto l’occhio attento della Magistratura per reati di cui dovrà rispondere l’amministrazione uscente».

Annunciate anche delle candidature al consiglio comunale

Cerruti ha inoltre annunciato novità riguardo ai candidati al consiglio comunale: «Noi Moderati non si limita a sostenere la candidata sindaco, ma ha espresso anche delle candidature. Tra queste, quella del commissario cittadino di Capaccio Paestum, Teresa Basile, e di Domenico Vecchio, ai quali va il nostro ringraziamento per la scelta di impegnarsi in prima persona. Rivolgiamo loro il nostro in bocca al lupo per questa nuova avventura, che affronteranno con la consapevolezza del sostegno di tutto il partito e del nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli, che non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla comunità di Capaccio Paestum».