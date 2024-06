Elezioni 2024. In Campania crollo dell’affluenza alle europee. Per le Comunali si sfiora il 70%

Cala ancora l’affluenza per le elezioni 2024. In provincia di Salerno quella delle comunali è di poco al di sotto il 70%, un punto percentuale in meno rispetto a cinque anni fa.

Per le Europee, invece, in Italia sono andati al voto il 48% degli elettori, il 44% in Campania, quasi 7 punti percentuali in meno rispetto alle ultime elezioni.

Ecco i dati delle elezioni comunali nel salernitano:



