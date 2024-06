Elezioni 2024 a Sala Consilina: ecco il consiglio comunale con Domenico Cartolano sindaco

Un autentico plebiscito quello che Sala Consilina ha riconosciuto al suo nuovo sindaco, Domenico Cartolano, candidato di Impegno per Sala. Alla sua lista, Impegno per Sala, 5492 voti e l’80% delle preferenze. Solo il 19% e 1370 voti per Michele Galiano e la lista Ama Sala, in parte riferibile all’amministrazione uscente.

Queste le preferenze:

Domenico Cartolano 5492 preferenze

Voti dei candidati consiglieri comunali: Bartolomeo Lettieri 1062, Paladino Teresa 883, Biscotti Josefhamari 690, Domenica Ferrari 585, Antonio Santarsiere 563, Amedeo De Maio 563, Luca Andresano 491, Alessandro Carrazza 485, Rosa Mega 468, Antonietta Cirone 428, Nicola Rosciano 421, Simon Pietro Siani 406, Michelina Anna Spolzino 399, Antonio Lopardo 353, Almerico Resciniti 337, Nicola Memoli 212.

Michele Galiano 1370 preferenze

Voti dei candidati consiglieri comunali: Francesco Bellomo 180, Brigida Pierri 164, VIncenzo Lovaglio 133, Claudio Tafuri 130, Arianna Francesca Carannante 117, Michelina Chirichella 116, Davide Chirichella 113, Antonio Gallo 107, Nicola Daralla 87, Miguel Antonio Cantelmi 85, Lucia Astuni 84, Giovanna Lobosco 64, Michelangelo Amodio 58, Stefania Lammardo 57, Maria Antonia Longone 53, Carmela Spolzino 34 (i primi 4 entro in consiglio comunale).

Il consiglio comunale

Entrano in consiglio comunale: Bartolomeo Lettieri, Teresa Paladino, Josefhameri Biscotti, Domenica Ferrari, Antonio Santarsiere, Amedeo De Maio, Luca Andresano, Alessandro Carrazza, Rosa Mega, Antonietta Cirone, Nicola Rosciano (maggioranza); Michele Galiano, Francesco Bellomo, Brigida Pierri, Vincenzo Lovaglio, Claudio Tafuri.