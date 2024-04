Elettrificata la tratta Salerno-Mercato San Severino-Codola: un passo avanti per la mobilità campana

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato il completamento dell’elettrificazione della tratta ferroviaria Salerno-Mercato San Severino-Codola. L’intervento, che rientra nel più ampio progetto di ammodernamento della linea Salerno-Avellino-Benevento e della tratta Mercato San Severino-Codola-Sarno, rappresenta un passo avanti significativo per la mobilità in Campania.

Potenziamento degli impianti e interventi infrastrutturali

Per alimentare i tratti di linea elettrificati, sono stati potenziati gli impianti di Salerno e realizzati nuovi impianti di trasformazione elettrica nelle stazioni di Mercato San Severino e Codola. Inoltre, sono stati eseguiti importanti lavori di potenziamento infrastrutturale, che hanno interessato gallerie, ponti, cavalcavia e muri di sostegno, per permettere il passaggio dei treni elettrici sul nuovo itinerario.

Un anello ferroviario più efficiente

L’elettrificazione della tratta Benevento-Avellino-Mercato San Severino-Codola, insieme alla rimessa in esercizio della tratta Codola-Sarno, consentirà di chiudere l’anello ferroviario Napoli-Caserta-Benevento-Avellino-Salerno. In questo modo, la stazione di Avellino sarà finalmente collegata alla rete ferroviaria elettrificata, migliorando l’efficienza dei collegamenti e l’accessibilità al capoluogo irpino.

Un investimento per il futuro

L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania a valere su risorse FSC 2014/2020 e POR FESR 2014/2020 per un valore complessivo di 174 milioni di euro. Si tratta di un investimento importante per il futuro della mobilità in Campania, che consentirà di migliorare la qualità del servizio ferroviario e di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.