Ecco lo Sportello Smart: a Battipaglia i cittadini accederanno ai servizi del Comune direttamente da casa

È stato presentato questa mattina nella Sala Conferenze “Domenico Vicinanza”, il nuovo servizio Sportello Smart del Comune di Battipaglia.

La presentazione ha visto la partecipazione della sindaca Cecilia Francese, la vice sindaca Gabriella Catarozzo, l’assessore all’Ambiente Vincenzo Chiera e l’Ad di Archivia Solution Aurelio Voccia.

L’iniziativa

Il servizio permetterà ai cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione comodamente da casa propria, utilizzando computer, tablet o smartphone. In particolare, sarà possibile accedere al servizio per ottenere informazioni per attivare nuove utenze o per il pagamento dei tributi locali, o per gestire le cartelle di pagamento delle tasse comunali. Inoltre, sarà possibile prenotare un appuntamento con gli uffici attraverso la piattaforma.

L’importanza dello Sportello Smart

Lo Sportello Smart rappresenta un modo intelligente per rendere più fruibili i servizi comunali e avvicinarsi alle esigenze dei cittadini. Grazie a questo servizio, i cittadini avranno la possibilità di risparmiare tempo e di evitare spostamenti inutili, potendo gestire le loro pratiche comodamente da casa propria.