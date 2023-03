Ecco l’Educenter del pescato: ad Agropoli un polo didattico-turistico

Un Educenter del Pescato e la Mostra del Mare troveranno spazio presso il Palazzo Civico delle Arti di Agropoli. I lavori per la costruzione del percorso didattico-turistico ed eco-museale sono stati finanziati dal “FEAMP 2014/2020 FLAG Cilento Mare Blu” per un valore di circa 79.000 euro. L’Amministrazione comunale di Agropoli ha partecipato al bando della misura 3.A.1 della Strategia di Sviluppo Locale FLAG Cilento Mare Blu in convenzione con il FLAG Cilento Mare Blu. L’iter si avvia alla conclusione dopo esser stato avviato già dalle scorse amministrazioni.

L’iniziativa

L’intervento è stato considerato «un basilare contributo alla valorizzazione della cultura del pescato locale e alla sua promozione nonché come centro di documentazione per le scuole e per gli studiosi del settore».

Il centro, adibito a mostra/museo del mare in generale e del pescato locale in particolare, offrirà non solo un valore didattico-informativo e promozionale, ma anche importanti ricadute sulla valorizzazione economica del pescato locale, diffondendo l’unicità delle specie e la tipicità delle pratiche di pesca operate.

L’Educenter del Pescato

La mostra sarà allestita al primo piano del Palazzo Civico delle Arti di via Carlo Pisacane. Lo storico palazzo, che in passato ha ospitato la pretura, ha subito anche ulteriori interventi riguardanti il secondo piano.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 196.000 euro dai fondi del PSR Campania 2014-2020, Misura 7 – Tipologia di Interventi 7.4.1. Gli interventi sono stati mirati alla demolizione e rifacimento dei solai al secondo livello dell’immobile, tramezzature, impianti, intonaci, pavimenti, l’installazione di nuovi infissi esterni ed interni, tinteggiature e finiture varie.

La superficie complessiva interessata dagli interventi è di 280 metri quadrati.