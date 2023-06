Ecco le spiagge a misura di bambino: 8 Bandiere Verdi sono nel Cilento

10 località della Campania sono state insignite della Bandiera Verde 2023. Di queste 9 sono in provincia di Salerno, 8 nel Cilento. Nei giorni scorsi l’International Workshop of Green flags, ha annunciato l’elenco delle località italiane e straniere che hanno ottenuto la Bandiera verde 2023. Si tratta del riconoscimento che indica le spiagge adatte ai bambini selezionate dai pediatri.

Le Bandiere Verdi

Una ‘ricetta’ ormai consolidata, che ha permesso di selezionare un ampio ventaglio di mete a misura di famiglie. “Il viaggio per i bambini – ricorda Italo Farnetani, pediatra presidente dell’associazione – è utile anche per l’apprendimento e lo sviluppo psicologico, perché vedendo ambienti nuovi, sperimentando una diversa quotidianità, i piccoli hanno un sicuro vantaggio anche in termini di capacità di ragionamento e apprendimento. I genitori – dice Farnetani – conoscendo in anticipo le località più adatte ai bambini, sanno dove possono trovare i servizi dedicati, e potranno viaggiare ancora più in sicurezza“.

I riconoscimenti

La selezione delle spiagge più adatte ai bambini è iniziata nel 2008. Nel frattempo, le Bandiere verdi sono diventate un ‘classico’: indicano le spiagge ideali per i bambini, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per mamma e papà.

Quest’anno le Bandiere verdi sventolano su 154 località, ‘promosse’ da ben 2.903 pediatri italiani e stranieri: 146 spiagge sono in Italia, cinque nell’Unione Europea, tre in Africa.

Dieci località hanno conseguito ininterrottamente la Bandiera verde per sedici anni, tra cui Marina di Camerota (l’anno indicato si riferisce al primo riconoscimento ottenuto):