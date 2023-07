Agropoli, Bufano: ecco perché ho scelto di passare in maggioranza

“La decisione di appoggiare il Sindaco Roberto Mutalipassi e la sua maggioranza scaturisce da un’attenta analisi della mia posizione politica, che non si trova più in linea con quella degli attuali rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.

Con questa scelta spero anche di lanciare un messaggio forte, visto che nelle file della minoranza sembra non recepirsi la difficoltà del momento e soprattutto non si è voluto abbassare il livello dello scontro politico. La contrapposizione politica ed amministrativa, voluta ed imposta da qualche elemento della minoranza consiliare, credo sia lacerante e rischia di minare seriamente il tessuto sociale di Agropoli, facendo del male solo ad Agropoli“. Così il consigliere comunale Bruno Bufano nel suo primo intervento pubblico da quando è stato eletto.

Le parole di Bufano

Bufano interviene per giustificare il suo passaggio in maggioranza annunciato dal sindaco Mutalipassi nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Una scelta che ha provocato non poche polemiche.

«Basta sentire i toni, le continue invettive, che vengono usate da parte di qualche attore politico di minoranza nei vari post e soprattutto nei commenti a tali post che si susseguono su Facebook. Io non ci sto, non è questa la strada giusta! La nostra Agropoli ha prima di tutto bisogno di pace per affrontare le difficili sfide per il futuro. Questo è ciò che ci chiede la gente».

Poi Bufano aggiunge: «Agropoli merita di essere amata, rispettata e accudita da tutti, non solo negli intenti e nei propositi ma nei fatti. In questo primo anno di consiliatura qualcuno della minoranza invece si è preoccupato prevalentemente di riempire il campo con individualismi che hanno comportato un continuo ondeggiare alla ricerca di spazi e visibilità personali. Si, in questi mesi ho ascoltato proposte, interpellanze e/o interrogazioni anche di alto valore etico e morale, che ho sicuramente condiviso, ma le proposte e le possibili soluzioni ai problemi che i nostri concittadini vivono quotidianamente dove sono? Io per natura sono portato a stare tra le persone, tra quelle che devono risolvere problemi e che ci chiedono una mano, ci chiedono cose semplici ma fondamentali per vivere e per assicurare un futuro dignitoso ai figli di questa terra».

La scelta di sostenere Mutalipassi

Infine la motivazione della scelta di sostenere Mutalipassi: «E’ il momento di agire, ed ecco perché ho deciso di sostenere Mutalipassi (e la sua maggioranza) con cui ho condiviso nel recente passato un percorso nella stessa lista civica e con cui ho sempre avuto un rapporto di stima e rispetto. È una persona seria, umile e capace che potrà continuare a governare e guidare la nostra comunità e mi sento pronto e convinto a dargli una mano fattiva e concreta per tutte quelle misure che intenderà adottare per il bene della nostra comunità».