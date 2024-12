Ecco la Camerota Sea Academy: il futuro del mare parte da Camerota

Sono ufficialmente iniziate le attività della Camerota Sea Academy, un progetto innovativo che mira a diventare un punto di riferimento per la formazione, la ricerca e la tutela del mondo marino. L’Accademia è nata con l’ambizione di promuovere una cultura marinara fondata su educazione, sostenibilità e innovazione, offrendo opportunità di studio, lavoro e conoscenza del mare.

La missione: formare e ispirare attraverso il mare

La Camerota Sea Academy si propone di avvicinare persone di tutte le età al mare, inteso non solo come risorsa naturale ma anche come scuola di vita e opportunità professionale. Le attività e i programmi proposti includono:

• Orientamento culturale e professionale verso le carriere marittime;

• Studi, ricerche e convegni sull’economia marittima e sull’educazione internazionale nel settore marino;

• Corsi di formazione specialistici in ambito nautico, biologico e ambientale;

• Attività sportive e lavorative marittime, come la vela e le tecniche di navigazione sostenibile;

• Tutela dell’ambiente marino, con focus sull’ecosistema ecomarino;

• Progetti di ricerca e sviluppo per sistemi di navigazione a basso impatto ambientale.

Un’alleanza tra passione e innovazione

Tra le iniziative più innovative dell’Accademia figurano i corsi di vela realizzati in collaborazione con l’ASD Cilento a Vela, che combinano l’insegnamento delle tecniche di navigazione con approfondimenti sulla biologia marina e sulle pratiche per la tutela dell’ambiente.

Educazione e sostenibilità: i pilastri dell’Accademia

La Camerota Sea Academy ha come obiettivo principale sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza di proteggere l’ambiente marino. Attraverso lezioni interattive e attività pratiche, i giovani partecipanti diventano veri e propri ambasciatori del mare, portatori di un messaggio di conservazione rivolto alle generazioni future.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Camerota, che ha reso possibile la visita di spazi come il Museo del Mare. Un grazie particolare all’Assessore al Turismo e all’Area Marina Protetta, Teresa Esposito.

Un invito a scoprire e amare il mare

La Camerota Sea Academy vuole essere un punto di incontro tra cultura, ricerca e comunità, offrendo a tutti la possibilità di esplorare, comprendere e contribuire alla salvaguardia del nostro patrimonio marittimo.

Per maggiori informazioni sulle attività e i corsi disponibili, contatta l’Accademia all’indirizzo email camerotaseaacademy@gmail.com.