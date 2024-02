Eccellenza: Tracollo Agropoli a Cervinara

Nella ventiquattresima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli cade sul campo del Cervinara per 2-0 e si allontana inesorabilmente dalla zona play-off.

La Partita

I delfini in formazioni rimaneggiata per le assenze di Raucci Sannia S. e Romanelli, scendono in campo con un insolito 3-5-2 con Lucarelli nella difesa a tre e Pelliccia e Onesto a fare i quinti di centrocampo.

L’incontro inizia con la squadra di casa subito pericolosa al 4’ con un tiro dalla distanza di De Marco che termina di poco a lato, pochi minuti più in la il Cervinara trova il vantaggio con De Lillo che sfrutta una buona giocata di Iuliano, favorita da una difesa passiva dell’Agropoli, e da pochi metri insacca il goal del vantaggio per la squadra di casa.

L’Agropoli non riesce a reagire e ancora il Cervinara a rendersi pericoloso dagli sviluppi di corner al 23’ con De Lillo che di testa non trova lo specchio della porta di pochi centimetri, l’Agropoli potrebbe trovare il pareggio al 28’ quando Corado spizza una buona palla per Rabbeni che calcia a botta sicura ma l’estremo difensore avversario si oppone in due tempi, sul ribaltamento di fronte al 29’ il Cervinara trova il raddoppio con una palla in profondità per De Lillo che va a contrasto con Romano in uscita, ne esce vittorioso e a porta vuota deposita in rete il 2-0.

L’Agropoli subisce il colpo e stenta a creare situazioni pericolose, l’ultima occasione della prima frazione arriva al 36’ con un tiro di Corado deviato in corner.

Termina così la prima frazione sul risultato di 2-0.

Nella ripresa l’Agropoli prova a mantenere il baricentro più alto e spingere per trovare la rete che potrebbe accorciare le distanze, ma al 55’ in contropiede Iuliano da posizione defilata mette il pallone di poco a lato.

Sempre il Cervinara si rende pericoloso al 74’ con un tiro di Furno su sponda di Iuliano che Romano devia in corner, i delfini non riescono a rendersi pericolosi e ancora la squadra di casa all’81 va vicina alla rete con Di Costanzo che in mezza girata prova a sorprendere Romano che si fa trovare pronto.

Termina così l’incontro con il risultato di 2-0 per il Cervinara, con l’Agropoli che da cinque turni non riesce a trovare la vittoria.