Eccellenza, termina in parità il derby tra Ebolitana e Santa Maria

Succede tutto nel finale di gara tra Ebolitana e Santa Maria Cilento. Al vantaggio di Giorgio risponde Siciliano per il definitivo 1-1.

La gara

È un primo tempo avaro di emozioni con grande equilibrio tra le due squadre in campo. Maggiore possesso per i giallorossi, mentre l’Ebolitana prova a sfruttare le verticalizzazioni alla ricerca di Samba. Il primo tiro, che non trova la porta, lo effettua al 24’ Chkour.

Sbaglia la mira cinque minuti dopo Navarrete sparando in curva. Risposta eburina con Esposito, tiro sballato. Nemmeno Costantino è preciso con una girata area che termina distante dalla porta difesa da Volzone. Buona trama al 38’ dei giallorossi: avanza centralmente Santoro e poi per centimetri Navarrete non trova l’angolino giusto. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, il Santa Maria ha una clamorosa occasione: Santoro sfonda sulla destra, pallone all’indietro per Navarrete, tiro murato dalla difesa che finisce sui piedi di Navarrete, che a spara altissimo da ottima posizione. L’Ebolitana si vede per la prima volta in attacco al 28’ con Giorgio: calcia da ottima posizione, pallone sul fondo. Il numero 88 trova il gol del vantaggio al 33’ con Giorgio: affonda da sinistra, Volzone respinge, ma non basta per evitare che il pallone superi la linea bianca. Non molla il Santa Maria che trova il pari al 42’ con Siciliano: rasoiata rasoterra su assist di Navarrete, non può nulla Orlandi. Nei minuti di recupero, la squadra di De Felice prova il blitz, ma deve accontentarsi del pari.

Il tabellino

Ebolitana (3-5-1-1): Orlandi; Gargiulo, Esposito, Padovano; Altamura, Corsaro, Costantino (37’ st Giobbe), Fernando (18’ st Fois), Gaita (18’ st Giorgio); Monaco, Thiam (29’ st Marrocco). A disp.: Izzo, Frontut, Stallone, Perna, Naddeo. All.: Liquidato.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Volzone; Lembo (34’ st Maiese), Bisceglia, Cuomo; De Cono, Santoro (37’ st Siciliano), D’Auria (25’ st Formisano), Strianese, Liguoro; Chkour, Navarrete. A disp.: Lettieri, Ciornei, Romanelli, Ventura, Ribeiro, Salzano. All.: De Felice.

Arbitro: Ruben Aurilia di Torre del Greco (Criscuolo-Benvenuto)

Marcatori: 33’ st Giorgio (E), 42’ st Siciliano (SM)

Espulsi: –

Ammoniti: Gaita (E)

Note: 3-2 angoli. Recupero: 4’ st.