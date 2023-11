Eccellenza: scontro salvezza per il Sapri. Big match per Agropoli e Calpazio

In vista della 12a giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni ad alta quota per Calpazio e Agropoli, mentre il Sapri andrà incontro ad un vero è proprio scontro salvezza.

Per l’Agropoli test a Scafati

L’Agropoli prova a continuare la propria striscia di risultati utili consecutivi sul difficile campo della Scafatese, i ragazzi di Mister Salvatore Ambrosino dopo aver acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi, vedono il ritorno tra i convocati e il possibile impiego anche del gioiellino Capozzoli.

Sarà una trasferta delicata per i delfini che potranno testare le loro vere ambizioni in questa stagione confrontandosi con una delle squadre accreditate alla vittoria finale.

Calpazio ospita Castel San Giorgio

La Calpazio dopo aver ritrovato la vittoria in trasferta, prova a dare seguito anche in casa con il Castel San Giorgio, impegno delicato per i ragazzi di Mister De Cesare che hanno ritrovato una buona condizione e proveranno a fare di tutto per portare i tre punti a casa e continuare l’ottimo campionato da matricola.

Sapri contro l’Audax Cervinara

Infine il Sapri affronterà l’Audax Cervinara in un vero è proprio scontro salvezza, la squadra di Mister Graziani sta vivendo un periodo di crisi con quattro sconfitte consecutive, domenica proverà a ritrovare i tre punti per risalire la classifica e rilanciare le proprie ambizioni in questa stagione.