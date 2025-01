Eccellenza, scontro al vertice per la Battipagliese: al “Vaudano” c’è il derby Calpazio-Ebolitana

Ventiduesima giornata di campionato d’Eccellenza pronta a partire nel weekend di sabato e domenica con le squadre del territorio impegnate per un altro turno importante ai fini della classifica.

Le gare

Il match clou della giornata è sicuramente quello tra Battipagliese ed Heraclea. Dal risultato di questa sfida potrà uscirne un bel pezzo di stagione per entrambe le formazioni. Le zebrette infatti sono capoliste in solitarie del Girone B a +4 proprio sulla formazione di Candela. Qualora dovesse arrivare una vittoria davanti al proprio pubblico, i bianconeri tenterebbero la prima decisiva fuga della stagione.

Occhi puntati anche sul derby del “Vaudano” tra Calpazio ed Ebolitana. Due squadre scontente del loro campionato e per questo desiderose di rialzarsi. I granata, con l’acqua alla gola, vengono da due risultati utili consecutivi e questa sfida potrebbe rappresentare la definitiva rinascita.

I bianco blu, invece, hanno solo la vittoria come unico risultato possibile vista la piena lotta salvezza in corso e il bisogno vitale di fare punti per emergere da un’annata a dir poco al di sotto delle aspettative.

La Polisportiva Santa Maria, con la testa anche alla finalissima di Coppa Italia d’Eccellenza del prossimo 29 gennaio, andrà a caccia del quarto successo consecutivo contro un avversario da non sottovalutare come l’Apice. Mister De Felice potrebbe optare per qualche cambio di formazione e la sfida resta molto insidiosa.

Un Agropoli in caduta libera e tormentato dalla situazione societaria tornata deficitaria affronta, fuori casa, un Santa Maria La Carità che ha un po’ mollato la presa in questo inizio di anno, ma che resta comunque tra le candidate a lottare fino alla fine per la promozione. I ragazzi di mister Ferullo dovranno mettere in atto una prova d’orgoglio e cuore per evitare un altro pesante ko.