Eccellenza, Santa Maria ed Agropoli a caccia di conferme: l’Ebolitana sfida il Solofra

C’è chi va a caccia di conferme dopo gli ultimi risultati positivi e chi, invece, ha bisogno di ritornare a conquistare i tre punti per movimentare la classifica. E così prende il via la 14esima giornata del campionato d’Eccellenza, Girone B.

Le gare

La Polisportiva Santa Maria in settimana ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia e viene dal successo rotondo fuori casa contro il Salernum Baronissi. Ora i giallorossi hanno bisogno di continuità per recuperare posizioni in classifica e domenica al “Carrano” c’è il Montemiletto con gli stessi punti della formazione allenata da mister De Felice.

Un super Agropoli non vuole arrestare la sua corsa. I delfini stanno vivendo un ottimo periodo di forma che verrà messo durante alla prova dalla capolista Buccino, in un campo su cui è molto difficile uscirne indenne.

Impegno casalingo per l’Ebolitana che continua a navigare tra alti e bassi. Domenica toccherà sfidare il Solofra e la squadra di Liquidato si affiderà ai suoi talenti principi per fare la differenza e riconquistare i 3 punti. Match a dir poco proibitivo, invece, per la Calpazio. I granata faranno visita al Santa Maria la Carità, tra le squadre rivelazione di questo torneo e distante dalla vetta un solo punto.

La Battipagliese, infine, tenterà di mantenere il passo delle prime contro un Sant’Antonio Abate bisognoso di punti salvezza.