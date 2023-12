Eccellenza: sabato si chiude il girone d’andata

Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza Girone B, impegni ostici per Calpazio e Sapri mentre l’Agropoli sfida il Solofra con vista play-off.

L’Us Agropoli, dopo la grande vittoria ottenuta sul campo del Castel San Giorgio, sabato allo Stadio “Guariglia” ospita il città di Solofra per regalarsi un posto nei play off prima della sosta.

I delfini stanno vivendo un grande momento di forma e vengono da 10 risultati utili consecutivi, recuperati tutti i giocatori della rosa, mister Ambrosino avrà l’imbarazzo della scelta nel reparto offensivo, che sembra attualmente quello più completo e con più soluzioni; dietro solito ballottaggio a tre per due maglie con Romanelli e Calvanese in vantaggio su Sannia; insomma tutto pronto per l’ultima sfida dell’anno con l’Agropoli lanciatissima verso la zona play-off.

Calpazio a Giffoni Sei Casali

Ribaltone in casa Calpazio: esonerato mister De Cesare, la squadra di Capaccio Capoluogo è stata affidata alle esperte redini di mister Pasquale Santosuosso, allenatore navigato pronto a dirigere la squadra verso una salvezza tranquilla.

Esordio difficile per il tecnico agropolese che andrà sul campo del Giffoni Sei Casali per cercare di ritrovare un risultato utile dopo tre ko consecutivi.

Sapri ospita Scafatese

Infine il Sapri per l’ultima dell’anno ospiterà la Scafatese al Covone, i ragazzi di Mister Graziani sempre in grandi difficoltà d’organico per i vari infortuni, cercheranno di chiudere l’anno in bellezza, dopo un periodo negativo.