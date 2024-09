Eccellenza: Prima vittoria in campionato per l’Agropoli

Prima vittoria stagionale per l’U.S. Agropoli. Decide una rete di Romano nella ripresa contro la Virtus Serino.

La gara

La partita comincia con la squadra di cada che mantiene il possesso del gioco al 9’ Margiotta ci prova con il marchio di fabbrica, ossia la rovesciata, ma il suo tentativo termina largo.

La Virtus Serino dopo un avvio non eccellente al 13’ si fa vedere con Tarallo che prova una conclusione dalla distanza, ma la sfera termina alta, ancora la squadra ospite si rende pericolosa al 22’ con un tiro di Passariello che dopo una deviazione termina in corner.

L’Agropoli ci riprova al 34 con Limatola, ma la sua conclusione debole termina tra le braccia di Botta.

Il primo tempo non regala grandi emozioni e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa l’Agropoli trova subito il vantaggio al 51’ sugli sviluppi di punizione calciata da Di Pasquale che trova Romano in area di rigore, abile di testa a non lasciare scampo a Botta per l’1-0.

La Virtus Serino avrebbe l’opportunità di pareggiare un minuto dopo, grazie all’uscita goffa di Grieco che fa terminare il pallone sui piedi di Tarallo, ma l’esterno della Virtus Serino tira tra le braccia dell’estremo difensore dei delfini; la squadra ospite ci riprova al 75’ quando Nappi tutto solo in area di rigore colpisce di testa a lato della porta di Grieco.

L’ultima occasione degna di nota capita sui piedi di Passariello, ma la sua conclusione termina in corner dopo la deviazione di Grieco.

Nei minuti finali la Virtus Serino prova il forcing finale, ma senza creare grosse occasioni da rete.

Termina così l’incontro con la prima vittoria dei delfini per 1-0.