Eccellenza: pari a reti bianche per la Calpazio

La Calpazio pareggia 0-0 al “Vaudano” contro la Virtus Serino, ottenendo il secondo risultato utile consecutivo nel giro di pochi giorni. Dopo il successo maturato nel turno infrasettimanale, la Calpazio vuole dare continuità di risultato contro la Virtus Serino al “Vaudano”.

La partita

Il match è molto equilibrato con la squadra di casa che prova a spingere alla ricerca del vantaggio, ci va vicina con Marrocco e Coquin, ma la mira di questi ultimi non è delle migliori. Nella ripresa prova ad uscire fuori la squadra ospite con Cucciniello e Passariello, ma anche questa volta il risultato non cambia.

Nel finale, le due squadre sembrano accontentarsi del pari e il match scorre fino ai titoli di coda sul risultato di 0-0. Quarto punto in cinque giorni per la Calpazio che prova a risalire la classifica, ma la situazione rimane sempre molto complicata. Servirà un miracolo alla squadra di Capaccio Capoluogo per trovare una salvezza insperata.