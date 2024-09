Eccellenza, l’inarrestabile Battipagliese ospita il Buccino. Trasferte insidioso per le altre compagini

L’Eccellenza girone B si prepara ad un’altra due giorni significativa. La maggior parte delle formazioni del territorio saranno impegnate fuori casa, con l’attenzione focalizzata sul primissimo scontro diretto d’alta classifica tra la Battipagliese in forma super e il Buccino.

Il programma della quarta giornata

Le zebrette, unica squadra a punteggio pieno con ben 11 gol segnati in 3 gare, tra le mura amiche ospita proprio la seconda in classifica che insegue. Per i bianconeri, trascinati da un Ripa in grande spolvero, un altro successo lancerebbe un segnale forte a tutto il campionato. Per una squadra che vince c’è ne è un’altra in forte difficoltà.

L’Ebolitana, appena sconfitta nel derby, fa visita all’Audax Cervinara e per i ragazzi di mister De Cesare non ci sono più attenuanti. L’ultima prova ha comunque lasciato intravedere dei segnali positivi, ma ora c’è bisogno di muovere obbligatoriamente la classifica ancora ferma a zero.

Stesso discorso anche per la Polisportiva Santa Maria di mister Quintiero che dovrà vedersela contro il temibile Castel San Giorgio. I giallorossi non hanno ancora ottenuto un punto e sono costretti a rincorrere in questo avvio di stagione, magari con l’aiuto di un Di Giacomo in più.

L’attaccante, infatti, che ha già esordito nel ko contro il Sant’Antonio Abate, è l’ultimo rinforzo arrivato direttamente dal mercato. La storia non cambia neanche per la Calpazio, ospitata dal Virtus Serino in una gara che sarà già di sfida salvezza. L’Agropoli, invece, rinfrancato dalla vittoria di 7 giorni fa, cerca il bis con un Solofra che ha iniziato un po’ a rilento. Per i delfini, la qualità delle prestazioni sono in netto miglioramento e con l’arrivo di alcuni risultati confortati, la giovane rosa di Ferullo potrebbe trovare la giusta fiducia per disputare un campionato sereno.