Eccellenza: l’Agropoli agguanta la vittoria nel recupero

L’Agropoli, grazie ad un eurogoal di Margiotta nel primo tempo e un colpo di testa di Riccio nel finale, vince guadagnando tre punti fondamentali.

Il primo tempo

La partita comincia con il S. Antonio Abate che ci prova con un tiro di Ferraiolo, ma la sfera termina alta, l’Agropoli trova il vantaggio al 6’ con un grande goal di Margiotta che in area di rigore si coordina con una grande girata di sinistro senza lasciare scampo al portiere avversario.

I delfini potrebbero raddoppiare all’11, ma Lucenti è bravo sulla deviazione sotto porta di Romano su cross di Brignola, la squadra ospite prova a farsi vedere nella metà campo dell’Agropoli al 16’ con una bella azione manovrata conclusa con un tiro debole di Balzano tra le braccia di Grieco.

La squadra di mister Ferullo controlla l’incontro mantenendo il palleggio e senza rischiare nulla o quasi, anzi nei minuti finali del primo tempo l’Agropoli ha l’occasione ancora una volta per il raddoppio, prima con Romano e poi con Margiotta, ma ancora Lucenti è attento ad evitare il goal. Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’Agropoli va ancora una volta vicina al raddoppio con Romano al 52’, ma da buona posizione calcia a lato. Al 70 arriva il pareggio del S. Antonio Abate, Balzano prima prova con un tiro Grieco respinge, la traiettoria si alza e l’attaccante è il più lesto a depositare in rete di testa per l’1-1. Dopo il goal la squadra ospite va vicinissima al vantaggio con un colpo di testa di Cuomo al 77’, ma Grieco dice di no con un intervento prodigioso.

Quando la partita sembra giungere al termine al 91’ su calcio d’angolo battuto da Di Pasquale arriva il colpo di testa di Riccio che metta a segno il 2-1. Termina così l’incontro con l’Agropoli che guadagna tre punti fondamentali per la propria classifica.