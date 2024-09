Eccellenza: la Battipagliese ingaggia Alfredo Saviello. Sarà disponibile per il derby

La Battipagliese 1929 continua il suo mercato. La società bianconera ha annunciato il tesseramento del calciatore Alfredo Saviello. Salernitano classe 2006, Saviello è un attaccante cresciuto nel settore giovanile della Salernitana prima di passare alla Gelbison (under17) e nella passata stagione al Faiano (Eccellenza).

Al momento della firma ha dichiarato: “Sono onorato di rappresentare questa gloriosa società sperando di ripagare la fiducia accordatami sudando la maglia ogni qual volta sarò chiamato in causa. Ringrazio il mister che mi ha chiamato già prima che finisse lo scorso campionato e il direttore sportivo Di Candia. Non sono arrivato prima per problemi vari ma la mia priorità è stata sempre quella di indossare la maglia bianconera“.

“Data la mia giovane età sono sicuro che riuscirò ad imparare tanto dai miei compagni ed essendo attaccante in particolar modo dal bomber Ciccio Ripa”, così ha concluso Alfredo Saviello.