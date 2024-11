Eccellenza: la Battipagliese impatta 0-0 con il Santa Maria la Carità

Nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese impatta zero a zero al “Provenza” di Macchia con il Santa Maria la Carità ma mantiene la vetta del girone in comparteciapazione con Bucino, Heraclea e Virtus Stabia. Questi ultimi prossimi avversari dei bianconeri nella prossima giornata.

La cronaca

Alla prima di Pietropinto sulla panchina della Battipagliese in campionato le zebrette ci arrivano senza Boglic, infortunato, e Formicola, squalificato, e proponendo Manco nel ruolo di terzino sinistro e Losasso in mezzo al campo. La gara è tesa, vibrante e agonisticamente molto valida. Nella prima frazione di gioco è la Battipagliese quella più pericolosa con Pipolo il cui calcio di punizione dai 30 metri sbatte sul palo, la sfera poi colpisce la schiena del portiere e si spegne sul fondo. Santa Maria la Carità, invece, pericolosa con un colpo di testa di Lombardo su azione di calcio d’angolo respinta sulla linea di porta da Trapani.

Il secondo tempo

Nella ripresa il conto dei legni si pareggia: Senatore, ex dell’incontro, brucia Manco sulla destra, entra in area e colpisce a botta sicura ma il pallone sbatte sul palo a Trapani battuto. Lo stesso Trapani è autore di due interventi importanti su Labriola e Sorrentino. Nell’ultimo dei quattro minuti di recupero episodio da moviola con Calvanese che viene atterrato visibilmente nell’area di rigore ospite ma per il direttore di gare è tutto regolare. Sul prosieguo dell’azione va al tiro anche Ripa in area di rigore ma Stasi si allunga e blocca la sfera. Finisce tra le proteste vibranti del pubblico di casa verso il direttore di gara reo di aver assunto una direzione di gara discutibile.

Il tabellino Battipagliese

Trapani, Pipolo (dal 44’s.t. Tarcinale), Olmos, Manco, Ripa, Ribeiro (dal 29’s.t. Masella), Zoppino, Spagnuolo (dal 38’s.t. Cafaro), Calvanese, Suozzo, Losasso. A disposizione: Borrelli, Parisi, Magliano, Brogna, Picaro, Ascolese. Allenatore: Pietropinto SANTA MARIA LA CARITA’: Stasi,Caiazzo, Diglio, Fiorillo, Gala, La Torre, Sorrentino, Grieco, Pinto (dal 16’s.t. Reda), Senatore (dal 35’s.t. Labriola), Lombardo.

A disposizione: Colantuono, Langellotto, Vitale, Sarnelli, Pagano, Liguoro, Manzo. Allenatore: Maschio

ARBITRO: Signor Francesco Matrone di Torre del Greco

ASSISTENTI: Signor Mallardo di Napoli e Di Sauro di Torre del Greco

NOTE: Ammoniti: Ripa, Spagnuolo, Calvanese, Caiazzo, Gala, Sorrentino, Grieco e Lombardo. Calci d’angolo: 3 a 2 per la Battipagliese.

Recupero: 2’p.t. e 4’s.t.