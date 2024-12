Eccellenza: incroci con le prime della classe per Agropoli, Ebolitana e Calpazio. Battipagliese a Castel San Giorgio

La terz’ultima giornata del girone d’andata del campionato d’Eccellenza sarà di scena già da domani per un turno con tanti incroci d’alta classifica per alcune compagini del territorio. Agropoli, Ebolitana e Calpazio, infatti, dovranno vedersela con chi è in lotta per la promozione o i play off.

Le gare

Si parte dai delfini che, al “Guariglia”, ospitano la corazzata Heraclea. Per la squadra di mister Ferullo sarà un banco di prova importante per capire i reali obiettivi di questa stagione.

I pugliesi sono considerati la candidata numero 1 al trionfo finale e vantano un potenziale di tutto rispetto. Trasferta complicatissima per l’Ebolitana che dovrà vedersela contro l’ormai consolidata Santa Maria La Carità, capolista solitaria del Girone B, e che continua a segnare valanghe di gol (33 le reti finora che valgono il miglior attacco del campionato).

Nel bel mezzo del suo terremoto interno, la Calpazio del nuovo tecnico, Gerardo Viscido, prova un sussulto d’orgoglio contro un’altra formazione in rampa di lancio come la Virtus Stabia.

L’impresa per la compagine granata, che si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo di giocatori come Cristian Volpe e Tommaso Chiumiento, è a dir poco proibitiva, ma occhio alle sorprese.

Il match più atteso è quello tra Castel San Giorgio e Battipagliese. Le zebrette hanno fame di punti per tenere la scia delle altre davanti a tutti, ma i rossoblù vengono da tre vittorie consecutive da non sottovalutare.

Infine, la Polisportiva Santa Maria sarà impegnata sul campo del Victoria Marra. Le due squadre sono appaiate in classifica e ad i giallorossi ora serve quella continuità tanto cercata sin dall’inizio di stagione.

Trascinati da un super Di Giacomo, i cilentani potrebbero continuare a riguadagnare posizioni in attesa del primo atto delle semifinali di Coppa Italia che si giocherà la prossima settimana contro il Portici.