Eccellenza, Il Santa Maria pareggia ad Apice

La Polisportiva Santa Maria pareggia per 1-1 sul campo dell’Apice. I giallorossi passano in svantaggio al tramonto del primo tempo con il gol di Kouyate, ma nella ripresa trovano il pari grazie al timbro di Lebro.

Il match

L’Apice parte subito con il piglio giusto e dopo pochi minuti crea subito una clamorosa occasione per sbloccare la gara. Pesce servito a tu per tu davanti a Volzone si lascia ipnotizzare a due passi dalla porta. Colarusso ci prova direttamente da calcio di punizione, ma la palla s’impenna sopra la traversa.

Anche il Santa Maria si affaccia nella metà campo avversaria. Ottima azione di Ciornei che viene fermato sul più bello da un provvidenziale intervento difensivo della retroguardia di casa.

Crescono i giallorossi: Ciornei pesca in area Di Giacomo che prova a piazzarla sul secondo palo ma non trova la porta. I padroni di casa osano anche dalla distanza. Evangelista si libera per calciare e dal limite lascia partire un destro che si spegne a lato. Rispondono i cilentani con un bolide di Strianese ben più pericoloso. Sospiro di sollievo per Fusco tra i pali.

Allo scadere della prima frazione Apice in vantaggio. Disastro della retroguardia giallorossa e Kouyate sblocca la partita superando Volzone per l’1-0. Nel secondo tempo, i locali sono subito pericolosi con il solito Kouyate che, con deviazione, trova l’esterno della rete dal cuore dell’area.

Risponde la squadra giallorossa con Chkour che a porta vuota calcia di prima intenzione non trovando il bersaglio grosso. Il pari arriva al 24’ con Lebro che sbuca nel cuore dell’area di rigore e agguanta il pari (1-1). Ancora straripante nel finale di gara Lebro che scappa via all’avversario e mette dentro un pallone d’oro per Di Giacomo, ma l’attaccante giallorosso viene anticipato in maniera decisiva. Nei minuti di recupero, ancora di Di Giacomo ha la palla del vantaggio, ma il pallone termina fuori di pochissimo e finisce di fatto in parità.

Il tabellino

Apice (4-3-1-2): Fusco; Colarusso (45’st Pastore), Ciampi, Mercaldo (36’De Marco A); Potenza, Mincione, Evangelista (36’st De Marco G), Cordary (24’st Zullo), Sanginario; Pesce, Kouyate (12’st Perlingieri). A disp: Raccioppoli, Vernacchio, Pulcinaro, Guida. All: Cioffi

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Volzone; Romanelli (24’st Lembo), Bisceglia, Cuomo; Chkour (34’st Navarrete), Strianese, Siciliano, Ciornei; Ribeiro (4’st De Cono), Di Giacomo, Formisano (21’st Lebro) A disp: Lettieri, Lopetrone, Ventura, De Simone, Salzano. All: De Felice

Arbitro: Francesco Lionetti di Napoli (Mallardo-Tartaglione)

Reti: 46’pt Kouyate (AP), 24’st Lebro (SM)

Note: Angoli: 5-4. Recupero 1’pt e 6’st

Ammonizioni: Siciliano (SM), Ribeiro (SM), Sanginario (AP), Strianese (SM), Ciampi (AP). Espulsioni: Cioffi dalla panchina (AP) Cuomo (SM)