Eccellenza, il Santa Maria alla prova Castel San Giorgio: trasferta a Buccino per la Battipagliese

Senza alcuna opportunità di rifiatare, il campionato d’Eccellenza è di nuovo protagonista dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. La prima formazione a scendere in campo sarà la Battipagliese che, in quel di Buccino, sfiderà i rossoneri in una gara che si preannuncia entusiasmante.

Le gare

Le zebrette, dopo il pari indolore nel derby con l’Ebolitana, sono ancora al comando in solitaria del girone B. I bianconeri, però, ora avranno dinanzi un avversario di tutto rispetto che soprattutto tra le mura amiche sa essere scaltro e agguerrito.

Occhio, dunque, alle insidie. Impegni casalinghi per tutte le altre formazioni del territorio: Agropoli, Calpazio, Polisportiva Santa Maria ed Ebolitana.

I delfini devono rimediare all’ultimo ko e mettersi alla prova con il Solofra. La squadra di Ferullo punta a recuperare lo spirito del girone d’andata per evitare di vanificare quanto fatto di positivo finora.

I granata, invece, sono tornati a gioire con la vittoria contro l’abbordabile e arrendevole Audax Cervinara. Domenica arriva una Virtus Serino in forma smagliante, forte di 3 vittorie consecutive, e l’asticella della difficoltà si alzerà sensibilmente.

Arduo impegno anche per la Polisportiva Santa Maria che, al “Carrano”, ospita il Castel San Giorgio seconda forza del campionato e che non perde da inizio novembre.

Dopo i due successi di fila, i giallorossi avranno pane per i loro denti. Infine l’Ebolitana, sulla carta, non dovrebbe avere problemi contro un Audax Cervinara che, per questioni societarie, scende in campo da mesi con una formazione composta da soli giovani della Juniores. Senza dubbio un’occasione ghiotta che verrà colta per uscire dal limbo dei playout.