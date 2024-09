Eccellenza, il derby Battipagliese-Calpazio accende la seconda giornata: Santa Maria ed Ebolitana in cerca di riscatto

Non sono mancate di certo le sorprese nella prima giornata del campionato d’eccellenza Girone B, e anche questo weekend si prospetta molto caldo.

Pronti via ed ecco il primo derby della stagione con il match dello stadio Pastena di Battipaglia tra Battipagliese e Calpazio che si disputerà nella pomeriggio di domenica.

Le gare

Le zebrette, hanno già mandato un segnale forte a tutte le avversarie con sono 0-4 in casa dell’Audax Cervinara nella prima stagionale. La squadra di mister Calabrese si è dimostrata subito in palla e ha tutte le carte in regola per fare 2 su 2 nella sfida contro la formazione granata che è finita ko all’esordio contro l’Apice ed è apparsa non ancora in condizione, evidenziando tutte quelle lacune che potrebbero farla faticare per tutto l’arco del campionato.

A caccia di riscatto Polisportiva Santa Maria ed Ebolitana, deluse da una prima giornata che le ha viste finire al tappeto tra le mura di casa un po’ a sorpresa, e che ora dovranno vedersela rispettivamente contro Virtus Junior Stabia, capace di strappare i 3 punti fuori casa alla temibile Heraclea, e per l’appunto Apice partito bene e sempre temibile. Torna a respirare l’aria dello stadio Guariglia l’Agropoli.

I delfini, sabato pomeriggio, scenderanno in campo contro il Victoria Marra in un match che li vede, almeno sulla carta, sfavoriti. Gli avversari, infatti, ha cominciato con un pirotecnico 3-2 in casa con tanto divertimento e difese ancora da registrare. Sarà proprio questo il punto debole che la squadra di mister Ferullo proverà a sfruttare per raccogliere i primi 3 punti della stagione. Dopo neanche 90 minuti di campionato, però, c’è già la prima grande sorpresa con l’avvicendamento avvenuto sulla panchina dell’heraclea. Il club pugliese, infatti, ha ufficializzato in settimana l’esonero di Sergio Di Corcia e l’arrivo dell’esperto tecnico, Carmine Turco.